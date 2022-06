O corpo de Suelen da Silva foi encontrado na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu - Reprodução TV Globo

Publicado 30/06/2022 07:31 | Atualizado 30/06/2022 08:13

Rio - Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira, em frente a uma casa noturna na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo vítima de tiros. Ao chegarem no endereço encontraram a mulher caída no chão, já sem vida.

Os bombeiros foram acionados às 3h28 para remover o corpo e encaminharam para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.