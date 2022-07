Veículo estava com licenciamento vencido e motorista com CNH fora da validade - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Veículo estava com licenciamento vencido e motorista com CNH fora da validadeDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 03/07/2022 09:17

Rio - Um homem ateou fogo no próprio veículo, neste sábado (2), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 65 da BR-040, sentido Juiz de Fora, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A ação aconteceu quando agentes realizavam uma fiscalização de equipamentos obrigatórios na via.



De acordo com a PRF, o carro estava com o licenciamento vencido e, por isso, foi retido para ser levado para o pátio. A carteira de habilitação do motorista também estava fora da validade. Depois que os policiais pediram para que os ocupantes retirassem seus pertences, perceberam que o homem havia iniciado um incêndio no automóvel.



O Corpo de Bombeiros e equipes de combate a incêndio da concessionária que administra a via conseguiram conter as chamas. O motorista foi detido no local e encaminhado para a 106ª DP (Itaipava) por desobediência, resistência, causar incêndio e dano qualificado.