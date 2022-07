Delegacia Antissequestro está responsável pelo caso - Reprodução/Facebook

Publicado 03/07/2022 11:03 | Atualizado 03/07/2022 15:23

fotogaleria Rio - Uma mulher de nacionalidade chinesa e sua filha foram resgatadas pela polícia, na tarde da última quinta-feira (30), em um imóvel na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul do Rio, onde eram agredidas e mantidas em cárcere privado pelo companheiro da vítima, segundo agentes da Delegacia Antissequestro (DAS). Após informações repassadas pelo Disque Denúncia, os policiais conseguiram localizar e libertar a dupla. O suspeito dos crimes, também chinês, foi preso em flagrante.

Segundo a DAS, a mulher recebeu os policiais chorando e gritando. A comunicação com os agentes se deu em inglês e, durante a investigação na residência, a vítima apontou o atual marido como autor dos crimes contra ela e sua filha adolescente.



Os envolvidos no caso foram conduzidos até a sede da especializada, onde o caso foi registrado. As vítimas foram assistidas por um advogado enviado pelo Consulado Chinês e o suspeito responderá por sequestro e roubo de documentos.