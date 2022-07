Agentes do BRT Seguro prendem homem que havia depredado uma estação no início de junho - Divulgação

Publicado 03/07/2022 12:17 | Atualizado 03/07/2022 15:11

Rio - Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), que estavam em patrulhamento próximo à estação Riomar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, prenderam um homem, na tarde deste sábado (2), suspeito de depredar uma estação do transporte. No local, a equipe apurou que o preso já havia depredado uma das estações do BRT no dia 10 de junho deste ano.



Por meio de imagens do Centro de Comando e Operacional da Mobi-Rio, o autor foi reconhecido e preso pelos policiais de plantão. O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca), juntamente com as provas do crime, e responderá por dano ao patrimônio.

"Essa é mais uma das centenas de ocorrências que os agentes do BRT Seguro têm feito para aumentar a segurança nas estações e coibir atos de vandalismos de depredação do patrimônio público. Seguiremos firmes nesse trabalho para coibir crimes e aumentar a ordem na cidade", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale



Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas mais de 620 prisões por roubo, furto, depredação, desacato e importunação sexual, além de 1.610 multas por evasão de passageiros.