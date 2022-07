Manutenção emergencial no sistema de água tratada pode interromper fornecimento em áreas da Barra, Recreio e Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 03/07/2022 12:55 | Atualizado 03/07/2022 15:06

Rio - Um reparo no sistema de água tratada poderá interromper o fornecimento nos bairros do Recreio, Barra e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (4). A Iguá, empresa responsável pela manutenção, informou que a principal adutora, na Estrada Comandante Luis Souto, no Tanque, necessita de uma ação emergencial, o que causará uma parada programada no sistema de abastecimento a partir das 10h.

Será preciso parar temporariamente a distribuição de água pois a concessionária terá que substituir um trecho da tubulação de grande diâmetro que se deteriorou ao longo dos anos. Até que isto ocorra em sua totalidade, poderá haver interrupção no abastecimento de água nas regiões atendidas.

A ação tem previsão de finalização na terça-feira (5) e o restabelecimento da distribuição da água ocorrerá gradativamente entre 24h e 72h a partir da finalização do reparo, de acordo com as características do sistema de abastecimento em cada localidade.



Em nota, a Iguá comunicou que, caso necessário, disponibilizará caminhões-pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e UPA’s, e outros estabelecimentos essenciais.