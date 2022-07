Mulher foi presa com drogas nas partes íntimas enquanto tentava entrar no presídio de Bangu - Divulgação/Seap

Publicado 09/07/2022 19:10

Hermínia Ventura da Silva, de 18 anos, foi detida ao tentar entrar como visitante na Cadeia Pública Pedro Melo da Silva, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com um pacote de 140g de maconha escondido nas partes íntimas.

De acordo com os agentes do Grupamento de Portaria Unificada, a mulher, que realizou o cadastro como visitante no presídio há dois meses, tentou entrar com um pacote de maconha nas partes íntimas, mas ao passar pela revista do scanner o material foi detectado.

A droga foi apreendida, e Hermínia foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.