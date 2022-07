UPP de Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 09/07/2022 20:41

Luciano Nunes, de 29 anos, foi preso em flagrante com uma moto roubada na tarde desta sexta-feira (8), na Rua Castro Alves, esquina com Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu após policiais militares do Núcleo de Inteligência da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora receberem informações do Disque Denúncia.

Segundo a PM, a prisão aconteceu após os agentes receberem uma denúncia de que um traficante estaria andando com uma moto roubada pela região. Com auxílio de agentes do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP) foram até o endereço mencionado na denúncia e conseguiram localizar e prender o homem com uma motocicleta branca, que era produto de roubo.

Lucas e a moto foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso). Ele foi preso pelo crime de receptação e em seguida foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o crime de Receptação de Produtos Roubados, nos seguintes canais de atendimento:

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Pelo Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177 ou o Aplicativo "Disque Denúncia RJ"