Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 09/07/2022 18:17 | Atualizado 09/07/2022 18:21

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, neste sábado (9), mais 5.648 novos casos e 23 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.386.475 casos e 74.288 óbitos.



A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria é de 6h e meia. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera está em 2 horas.



A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foi atualizada. Apesar disso, o Painel mostra que 3.646 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.



Mais de 100 mil crianças ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 no Rio



Mais de 100 mil crianças, na faixa etária dos 5 aos 11 anos, ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 no município do Rio. Os dados, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), apontam que o número corresponde a 20% do total de pequenos que podem se imunizar.



Ao total, 111.436 crianças não foram imunizadas, enquanto cerca de 309.904 (55%) estão com o esquema vacinal completo, porém ainda sem os reforços, seguindo o calendário de vacinação da cidade. Outras 138.857 tomaram somente a 1ª dose do imunizante (25%).



A SMS-Rio informou que está sempre atenta e intensificando as ações desenvolvidas pelas coordenações das diversas áreas da cidade, responsáveis pela gestão das unidades de Atenção Primária. Postos extras de vacinação são colocados em vários pontos da cidade para facilitar o acesso à vacina.





Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quarta-feira (6), mais 6.194 novos casos e 15 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.375.245 casos e 74.246 óbitos.



A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 1 hora. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 4 horas.



A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foi atualizada. Apesar disso, o Painel mostra que 4.634 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.



Mais de 100 mil crianças ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 no Rio



Mais de 100 mil crianças, na faixa etária dos 5 aos 11 anos, ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 no município do Rio. Os dados, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), apontam que o número corresponde a 20% do total de pequenos que podem se imunizar.



Ao total, 111.436 crianças não foram imunizadas, enquanto cerca de 309.904 (55%) estão com o esquema vacinal completo, porém ainda sem os reforços, seguindo o calendário de vacinação da cidade. Outras 138.857 tomaram somente a 1ª dose do imunizante (25%).



A SMS-Rio informou que está sempre atenta e intensificando as ações desenvolvidas pelas coordenações das diversas áreas da cidade, responsáveis pela gestão das unidades de Atenção Primária. Postos extras de vacinação são colocados em vários pontos da cidade para facilitar o acesso à vacina.