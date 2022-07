Eduardo Paes recebe homenagem da prefeitura de Maricá - Reprodução

Publicado 09/07/2022 16:32

Seis anos depois de cunhar uma polêmica frase, Eduardo Paes, quem diria, foi homenageado pela prefeitura de Maricá, na noite desta sexta (8), com o título de cidadão do município.

"Agora oficialmente cidadão de Maricá. Recebi essa honrosa homenagem ontem por iniciativa do vereador Felipe Auni, acompanhado do prefeito Fabiano Horta e do ex-prefeito Washington Quaquá. Gente humilde, gente boa que vive nesse lugar…. Ê Maricá!”, escreveu Paes em uma postagem nas redes sociais.



Em 2016, Eduardo Paes tornou-se persona non grata da cidade de Maricá ao ter uma conversa com o ex-presidente Lula vazada pelo juiz Sérgio Moro durante as investigações da Lava Jato, ao questionar a simpatia do petista pela cidade litorânea de Atibaia (SP).

"O senhor é uma alma de pobre. Eu, todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte: imagina se fosse aqui no Rio esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava. É como se fosse em Maricá. É uma m... de lugar, p... ", disse Paes na ocasião.