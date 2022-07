O programa social foi desenvolvido para ajudar na formação cidadã de adolescentes egressos, que tenham entre 16 a 22 anos de idade - Divulgação

Publicado 09/07/2022 16:37 | Atualizado 09/07/2022 16:46

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), em parceria com o Laboratório de Estudos Socioeducativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Labes/Uerj), abriu inscrições para o curso Superação, que vai ajudar os jovens que já passaram pelo sistema socioeducativo a entrar no mercado de trabalho.

O programa social foi desenvolvido para ajudar na formação cidadã de adolescentes egressos, que tenham entre 16 a 22 anos de idade. As inscrições são gratuitas e os interessados podem fazer o seu cadastro até o dia 13 de julho pelo link https://bit.ly/seperacao

A iniciativa proporcionará aos jovens, atividades que englobam educação, mercado de trabalho, família e cidadania, apresentando para os alunos condições para melhorar a sua realidade de vida.

“Todo este trabalho será orientado por uma equipe qualificada e capaz de apresentar a estes jovens novas possibilidades de vida. Capacitando-os para que eles não achem que estão fadados ao erro, explica o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.

A proposta do projeto é estimular, no adolescente, o desejo de autonomia e protagonismo, buscando áreas de interesse do jovem, despertando a vontade de recomeçar, de forma correta, na sociedade.

“A princípio iremos trabalhar de acordo com a realidade de cada um, mas a ideia é que eles enxerguem além. Todo o enriquecimento adquirido neste curso será uma bagagem para novas metas no futuro deles”, concluiu o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.