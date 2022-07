Cariocas aproveitam sol ensolarado na manhã deste sábado na Praia de Botafogo - Vanessa Ataliba/ O Dia

Publicado 09/07/2022 15:21

Rio - O Rio de Janeiro completa um mês de inverno no próximo dia 21, mas este fim de semana tem traços de verão. No sábado (9), o céu ensolarado apresenta algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Apesar de não esquentar tanto, cariocas aproveitaram a manhã para praticar futevôlei na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. A temperatura aumenta durante a tarde, chegando a 28º C.



O domingo (10) será ainda mais quente, com a máxima de 30º C. Na parte da manhã, a mínima de 14º pode assustar, mas o sol continua firme no céu e não deve chover. Com isso, os passeios ao ar livre já podem ser combinados, e as roupas no varal secarão em um instante.



O cenário segue parecido no início da próxima semana. O vento terá maior intensidade na segunda-feira (11), mas o calor permanece. Terça-feira (12) promete ser ainda mais quente e ventilado, com a máxima de 32º C e a velocidade do vento em 19 km/h, intensidade considerada alta.



A chuva, ainda que fraca, deve chegar somente na quarta-feira (13), acompanhada do aumento de nuvens no céu. Apesar da demora, ela não permanece por muito tempo, já que não deve chover na quinta-feira (14). No dia, a temperatura chega a 27º C, sem preocupar quem prefere o frio ou o calor.



Por fim, a sexta-feira (15) encerra com clima ameno parecido com o dia anterior. O céu volta a ter poucas nuvens, assim como este fim de semana.