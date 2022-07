Cariocas de férias poderão passear em espaços abertos durante a semana - Vanessa Ataliba/ O Dia

Cariocas de férias poderão passear em espaços abertos durante a semanaVanessa Ataliba/ O Dia

Publicado 10/07/2022 10:48

Rio - O sol deste domingo (10) amanheceu no Rio de Janeiro com a companhia de algumas nuvens e a temperatura deve aumentar ainda mais na parte da tarde. Esse cenário já é uma prévia da semana no Rio: céu nublado e calor crescente, ultrapassando ou beirando 30º C em quase todos os dias. Com o início das férias na rede municipal e federal de educação, os jovens conseguirão aproveitar e descansar nas praias cariocas para voltar com tudo no próximo semestre.

Na segunda-feira (11), o céu continua parcialmente nublado a todo momento, mas não há previsão de chuva. De manhã, a mínima de 13º C pode assustar, porém o clima vai esquentando ao longo do dia, assim como no domingo. Com isso, se sair de casa vestindo um casaco, ele vai voltar na mão ou na mochila. Terça-feira (12) promete ser o dia mais quente da semana, com a máxima de 32º C.

A manhã de quarta-feira (13) pode atrapalhar os planos do recesso de alguns. Isso porque uma garoa deve cair na cidade. Além disso, a máxima fica em 26º, sendo a menor dos próximos dias. À noite, o céu com muita nebulosidade vai fazer com que cariocas já separem um guarda-chuva para o dia seguinte. Mas não precisa ter medo: não há previsão de chuva na quinta-feira (14). Além disso, a temperatura volta a subir, podendo chegar a 29º C.

A sexta-feira (15) promete manter o céu nublado e o clima ameno para os cariocas. Todavia, a ventania ganha força, podendo atingir 21 Km/h e algumas barracas vão voar na praia. O fim de semana começa parecido com os dias anteriores e termina bem diferente. No sábado, a temperatura chega a 28º C e não há previsão de chuva. Já no domingo, a garoa na parte da manhã e a máxima de 23º fecham os primeiros sete dias de férias.