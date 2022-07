Lucas da Silva está desaparecido após se afogar na Praia da Barra - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/07/2022 14:04 | Atualizado 10/07/2022 14:38

Rio - Os bombeiros encontraram, por volta das 21h deste sábado (9), um corpo com características de Lucas França da Silva, 21 anos, próximo ao Posto 5 na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio. Na última quarta-feira, o jovem desapareceu após se afogar na Praia do Pepê. Após quatro dias de buscas, o corpo foi localizado e encaminhado ao IML Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, na noite de sábado, onde os familiares aguardam para realizar a identificação.

Em nota, a Defesa Civil comunicou que as buscas foram encerradas. A corporação também informou que se solidariza com parentes e amigos do jovem.

Lucas estava com outros dois amigos no momento do acidente trágico. Um deles, identificado como Cauã, foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Já o outro, identificado como Pierre de Oliveira, conseguiu sair da água por conta própria. Os bombeiros foram acionados por volta das 1h44 e as buscas não pararam desde então.

Renata França, prima de Lucas, contou que um dos tenentes responsáveis pela procura conversou com a família para que organizassem um funeral, pois as chances de encontrar o corpo seriam pequenas após mais de 48 horas de desaparecimento. Os familiares organizaram uma vaquinha para ajudar nos custos da despedida e alertam para possíveis golpistas que tentam se aproveitar da triste situação.

"Sobre o pix, observem bem o nome da pessoa (Rose Oliveira França) e também o número de telefone (21 996469563) esses são os dados para a doação. Se os dados não forem esse acima, não façam a realização do pix! Infelizmente, nesse momento tão trágico para todos nós, ainda sim tem pessoas agindo de má fé com a família e amigos dos rapazes", desabafou Renata.