Polícia Civil faz operação contra furto de água, em São Gonçalo - Divulgação

Polícia Civil faz operação contra furto de água, em São GonçaloDivulgação

Publicado 12/07/2022 10:31

Rio- A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados realizou uma operação, nesta segunda-feira (11), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, com o objetivo de prender integrantes de uma associação criminosa responsável pelo furto de água da concessionária Águas do Rio, através de dezenas de caminhões-pipa. Ao fim, duas pessoas foram presas.

Polícia Civil faz operação contra furto de água, em São Gonçalo Divulgação

Segundo as investigações, o crime consistia em um "gato", uma perfuração na tubulação, com o intuito de fazer uma tubulação paralela sem passar por hidrômetro. Posteriormente, os bandidos vendiam essa água para moradores e comerciantes da região, como se a mesma tivesse sido comprada diretamente da empresa.

A ação contou com apoio de profissionais do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea). Ao todo, eram cinco investigados por furto. A pena para o crime é de um a quatro anos de prisão.

Procurada, a empresa Águas do Rio informou que não emitirá nota sobre o caso.