Os testes de antígenos somam mais de 2 milhões e 400 mil, com o município de Paraíba do Sul (5.852), na região centro-sul fluminense, registrando 97% de positividade, enquanto foram realizados 23 mil e 150 testes RT-PCRReprodução

Publicado 12/07/2022 19:41

Rio- A Secretaria Estadual de Saúde registrou nesta terça-feira (12) 2.041 novos casos confirmados e 23 óbitos em decorrência da covid-19, no estado. Ao todo são 2.395.359 casos confirmados e mais de 74 mil mortos, com o vírus apresentando uma letalidade de 3,1%. Ainda de acordo com o governo, há 4 novas pessoas internadas, com as taxas de ocupação de enfermaria e Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) em 40% e 65%, respectivamente. A secretaria informa que o número de casos e óbitos, embora tenham sido atualizados nas últimas 24 horas, não significam que aconteceram naquele período.



Já os testes de antígenos somam mais de 2 milhões e 400 mil, com o município de Paraíba do Sul (5.852), na região centro-sul fluminense, registrando 97% de positividade. No teste de RT-PCR, menos estados ofereceram dados, totalizando 23 mil e 150 testes. A porcentagem da positividade não foi divulgada.



Já na capital, a Secretaria Municipal de Saúde na última segunda (11) contabilizou 441 novos casos. São 91 pessoas internadas com a doença, segundo última atualização, às 17h45, e seis aguardando vaga em leito. Na segunda, eram 54 pessoas internadas na enfermaria e 50 na UTI. A prefeitura não disponibilizou dados atualizados sobre novos casos confirmados, óbitos e internados pela doença. A diferença entre os dados do número de internados divulgados pelo governo do estado e pela prefeitura se deve ao fato dos dados do estado não necessariamente aconteceram num período de 24h.

Pandemia ainda não acabou

Apesar da comemoração com a contenção da covid-19 graças à vacina, especialista ainda pedem alerta. A pandemia ainda está aí e cuidados são necessários. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), diz que "novas ondas do vírus mostram mais uma vez que a covid-19 está longe de ter terminado" . O número de casos notificados à agência das Nações Unidas aumentou 30% nas últimas duas semanas, devido às subvariantes da ômicron - BA.4 e BA.5 - e ao levantamento das medidas sanitárias.