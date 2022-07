Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, também conhecido como Palacete Princesa Isabel - Alexandre Macieira / Prefeitura do Rio

Publicado 12/07/2022 18:43

Rio - Reconhecido como bairro imperial este ano, Santa Cruz sediará, neste sábado (16), um evento para comemorar o Bicentenário da Independência. A celebração acontece de 12h às 22h e será em frente ao quartel do exército Batalhão Escola de Engenharia Villagran Cabrita.

A programação inclui apresentações artísticas, como a encenação de "O casamento de Abena", do grupo "As Mariamas"; de dança árabe e de maracatu, com o Movimento Baque Mulher, e do sambista Weber Werneck.

O título de bairro imperial tem o objetivo de recuperar a memória da importância histórica da região. Hoje, por exemplo, o batalhão próximo ao evento ocupa um espaço frequentado pela corte portuguesa no século XIX. O local era a Fazenda dos Jesuítas de Santa Cruz, primeira casa de veraneio da família real.

Outro patrimônio do Brasil Império é o Complexo Arquitetônico da Escola Mixta Dom João, fundada por Pedro II em 1885. A escola foi uma das primeiras a aceitar mulheres e filhos libertos de escravizados como estudantes. Construções como essas levaram Santa Cruz a ser legitimado como o segundo bairro imperial do Rio e revelam o potencial turístico dele.

Por meio da Prefeitura, a Riotur apoia a celebração com o compromisso de divulgar a história do bairro. "É a primeira ação cultural no bairro imperial de Santa Cruz que referencia este importante passado e relembra sua história para o público", afirmou Bruno Mattos, presidente da Riotur.