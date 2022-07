Alunos do projeto terão a oportunidade de integrar a Orquestra e o Coro Nova Sinfonia, além de receberem apoio financeiro mensal - Divulgação / FAN

Alunos do projeto terão a oportunidade de integrar a Orquestra e o Coro Nova Sinfonia, além de receberem apoio financeiro mensalDivulgação / FAN

Publicado 12/07/2022 17:38

Rio - Crianças e adolescentes que desejam aprender algum instrumentos têm uma nova oportunidade no estado. O projeto Escola de Música e Cidadania, promovido pela Agência do Bem, está com as inscrições abertas para todos os 21 polos no Rio. Podem participar crianças de sete a 17 anos, de baixa renda, que tenham interesse em aprender sobre instrumentos, como violino, trompete, canto coral e outros. As aulas acontecerão semanalmente.



Os alunos do projeto terão a oportunidade de integrar a Orquestra e o Coro Nova Sinfonia, composta por 42 jovens selecionados através de audição para se apresentarem em grandes palcos do Brasil e locais públicos renomados, além de receberem apoio financeiro mensal.



Mais do que música, o projeto busca ensinar sobre temas pedagógicos de sustentabilidade e direitos humanos, focados na formação cidadã. De acordo com o fundador da Agência do Bem, Alan Maia, a Escola fala sobre inclusão e cidadania. "A Escola de Música e Cidadania vai muito além das aulas de teoria e prática musical. Com esse projeto, queremos promover a inclusão social de crianças de baixa renda, ligando o aprendizado da música a ações de cidadania que refletem temas importantes da sociedade, como direitos humanos e sustentabilidade. Queremos que os alunos se desenvolvam como cidadãos e tenham a oportunidade de sonhar com um futuro melhor", ressaltou.



Só neste ano, o projeto inaugurou dez novos polos, sendo dois na Zona oeste do estado. Com a expansão, a Escola atende mais de 2 mil crianças e adolescentes, e mais de 360 instrumentos foram distribuídos pela Agência do Bem para os polos de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, Niterói e Santa Cruz.