Suspeito aparece com uma bicicleta em outra imagem feita próximo ao local do ataqueReprodução / Redes sociais

Publicado 12/07/2022 15:59

Rio - Um homem foi flagrado tentando agarrar uma jovem em um bosque próximo à Pedra da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com os relatos, o caso aconteceu por volta das 7h desta segunda-feira (11). A identificação do homem ainda não foi divulgada.

O vídeo, feito por uma câmera de segurança, mostra o momento em que o suspeito está escondido em uma mata e anda em direção à vítima. Ele tenta atacar, mas a moça consegue se desvencilhar e fugir do local. O homem, então, volta para o meio da vegetação. Uma foto que circula nas redes sociais mostra o suspeito próximo do local carregando uma bicicleta.

CONFIRA: