Médico anestesista é preso por estuprar de grávida, durante o parto. - Reginaldo Pimenta

Médico anestesista é preso por estuprar de grávida, durante o parto. Reginaldo Pimenta

Publicado 12/07/2022 14:49

é réu em processo por erro médico. Ele e outros dois profissionais são acusados de falha em diagnóstico, o que teria provocado a perda de um dedo e 23 dias de coma sofridos pela paciente. Rio - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 32 anos, preso em flagrante por estuprar paciente durante cesariana, nesta segunda-feira (12),. Ele e outros dois profissionais são acusados de falha em diagnóstico, o que teria provocado a perda de um dedo e 23 dias de coma sofridos pela paciente.

A ação, movida em outubro de 2019, trata do pedido de indenização de uma paciente que foi atendida por três médicos, sendo um deles Giovanni, sem que o diagnóstico correto fosse indicado. Segundo a queixa da paciente, os três profissionais teriam ignorado os sintomas relatados pela mesma, que só foi diagnosticada corretamente numa quarta ida a um pronto-socorro.

Nos autos do processo, consta que a paciente foi diagnosticada com H1N1 e que, por conta do agravamento provocado pelos diagnósticos equivocados, estaria lidando com uma série de sequelas, dentre elas a perda parcial de um dedo. A paciente também relata a necessidade de recuperação motora após 23 dias em coma.

De acordo com a paciente, Giovanni teria sugerido durante o atendimento que os sintomas relatados pela vítima de falta de ar, dificuldade de respirar, dores no pulmão, costas e cabeça, seriam sintomas provocados por uma crise de ansiedade. À época, o médico acusado de estupro atendia no Hospital Mário Lioni, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Rafaela Poell, advogada responsável pela ação indenizatória, disse a paciente vítima do erro médico se disse chocada ao saber da prisão de Giovanni. "Primeiro ela não ligou o nome ao rosto, mas depois que contei ela se lembrou. Foi chocante. Ela anseia por justiça". O processo tramita na 5ª Vara Cível de Madureira.

Caso de estupro

O médico anestesista foi preso, nesta segunda-feira, após ter sido filmado por enfermeiras e técnicas de enfermagem da unidade colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização de um parto.



No registro, a gestante estava deitada na maca, inconsciente, onde do lado esquerdo do lençol, a equipe médica iniciava a cirurgia, enquanto do outro lado Giovanni abria o zíper da calça, colocava o pênis para fora e o introduzia na boca da vítima.