Carro dos criminosos capotou durante o confronto com os policiaisReprodução / Redes sociais

Publicado 12/07/2022 19:20

Rio - Uma perseguição policial com tiroteio assustou motoristas na Avenida Brasil, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Os criminosos, que não tiveram a identificação divulgada, estavam em dois carros roubados e entraram em confronto com agentes do Batalhão Policial de Vias Expressas (BPVE) e do 14º BPM (Bangu). Um dos suspeitos ficou ferido.



A PM informou que foi notificada de um roubo de veículo e montou um cerco tático para impedir a fuga dos criminosos. Com isso, houve o confronto com uma intensa troca de tiros. Um dos carros roubados pelos assaltantes foi abandonado na via e o outro capotou. Dentro dele, um suspeito foi encontrado ferido e com uma pistola.



A corporação procura pelos outros criminosos e a ocorrência segue em andamento. O Centro de Operações do Rio informou que o capotamento ocupa uma faixa da via no sentido Centro do Rio e o trânsito está congestionado desde a Vila Kennedy. Já no sentido Zona Oeste, há retenções desde Irajá.