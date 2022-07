Homens entram pela portaria e sobem para o apartamento de americano - Reprodução

Publicado 12/07/2022 18:26

Rio - Imagens de câmera de segurança do prédio onde estava hospedado o juiz americano que foi sequestrado, na última segunda-feira (11), em Copacabana, Zona Sul, mostram o momento em que os criminosos sobem para o apartamento. Um deles, de blusa vermelha e boné preto, entra na portaria e tira o celular do bolso para falar com o porteiro. Ele chega a fazer gestos com a mão, como se pedisse para subir, e mexe no celular. Um dos sequestradores foi preso pela Polícia Civil e outros estão sendo procurados.

Força-tarefa da Polícia Civil tirou do cárcere um juiz americano que foi sequestrado na última segunda-feira (11) do seu flat em Copacabana, Zona Sul do Rio. Os sequestradores chegaram a exigir uma quantia de R$ 200.000 para o seu resgate.



Em outro momento, dois homens, um de boné e blusa cinza, que carrega uma mala de rodinha, e outro de blusa e boné pretos, entram juntos no elevador e seguem em direção ao apartamento do americano. Eles conversam e chegam a rir de algum assunto no momento.

Uma força-tarefa da Polícia Civil, formada pela Delegacia Antissequestro (DAS), 24ª DP (Piedade) e Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), prendeu um dos participantes do sequestro, identificado Erivaldo Juvino Silva, conhecido como "Nem da Malvina". Seus comparsas continuam sendo procurados.



Erivaldo chegou a fingir que era policial e tentou negociar o valor com uma amiga do turista, que foi informada por telefone que o amigo estava sendo preso por estar com garotas de programa em seu apartamento. O suspeito disse que ia levar o americano para uma delegacia na Zona Norte do Rio e exigiu uma quantia de R$ 200.000 para sua soltura. Ela informou que não tinha essa quantia, então os criminosos sugeriram que ela pagasse em parcelas de R$ 75 mil até chegar ao valor total.

A Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre os outros criminosos que aparecem nas imagens, passe informações para o telefone (21) 2332-2848.