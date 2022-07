Enderson Rodrigo Souza de Souza, conhecido como Big Ben, é um dos suspeitos de assalto a joalheria do Village Mall - Divulgação

Enderson Rodrigo Souza de Souza, conhecido como Big Ben, é um dos suspeitos de assalto a joalheria do Village MallDivulgação

Rio - A Polícia Civil identificou mais um dos criminosos que participou do assalto a uma joalheria no Village Mall, um dos shoppings mais luxuosos do Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, no último dia 25 de junho. O suspeito é Enderson Rodrigo Souza de Souza, de 27 anos, conhecido como Big Ben, aparece nas imagens das câmeras de segurança com uma camisa de cor escura e usando um bigode em frente à joalheria.

Assim como seus outros comparsas já identificados, Big Bem também é paraense e está foragido da Justiça do Pará. O terceiro bandido identificado também usava os nomes: Enderson Rodrigo Souza de Souza e Enderson Rodrigues Souza de Souza. A ação criminosa contou com pelo menos 12 bandidos. O vigilante Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, foi morto pelos criminosos, na saída do shopping, durante a fuga deles.

A Delegacia de Homicídios também já identificou Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mão ou Mãozinha, de 29 anos, e Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, ambos do Pará e foragidos da Justiça.

Mão, um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho do Pará, foi o primeiro identificado, um dia após o crime, pela Delegacia de Homicídios. Rodolfo utilizava uma identidade falsa, com o nome de Rodrigo Oliveira Santos, homem que não tinha antecedentes criminais. Outros integrantes da quadrilha também utilizavam o mesmo método para circular pela cidade do Rio. Esse esquema de emissão de identidades falsas também está sendo investigado.