Garotas de programa voltaram ao apartamento de turista americano com mais dois homens - Divulgação

Garotas de programa voltaram ao apartamento de turista americano com mais dois homensDivulgação

Publicado 12/07/2022 17:43 | Atualizado 12/07/2022 17:50

Rio - Uma força-tarefa da Polícia Civil tirou do cárcere um juiz americano que foi sequestrado na última segunda-feira (11) do seu flat em Copacabana, Zona Sul do Rio. Um homem identificado Erivaldo Juvino Silva, conhecido como "Nem da Malvina" foi preso acusado pelo crime; os comparsas continuam sendo procurados.



Erivaldo chegou a fingir que era policial e tentou negociar o valor com uma amiga do turista, que foi informada por telefone que o amigo estava sendo preso por estar com garotas de programa em seu apartamento. O suspeito disse que ia levar o americano para uma delegacia na Zona Norte do Rio e exigiu uma quantia de R$ 200.000 para sua soltura. Ela informou que não tinha essa quantia, então os criminosos sugeriram que ela pagasse em parcelas de R$ 75 mil até chegar ao valor total.



De acordo com as investigações, o turista tinha recebido no seu flat, em Copacabana, duas garotas de programa pela manhã e, na parte da tarde, elas retornaram ao local acompanhadas de dois homens que renderam ele e roubaram uma quantia em dinheiro no valor de R$ 8 mil.



O DIA teve acesso ao depoimento do americano que explicou que teve relação sexual com as duas mulheres e, por volta das 11h30, elas pediram para ir embora. Ele chamou um uber para elas e, quando foi a tarde, elas voltaram. "Foi visualizar pelo olho mágico da porta do que se tratava e visualizou as duas meninas do lado de fora, aparentemente sozinhas e ao abrir a porta, outros dois elementos surgiram. Eles estavam escondidos ao lado da porta, de maneira que o declarante não conseguiu visualizá-los", disse parte do documento.



O turista informou também que foi levado de volta ao seu flat pelos sequestradores e chegou a ser acompanhado por um deles ao banco Bradesco, em Copacabana, para tirar dinheiro de sua conta.



Depois de algumas horas de negociação, quando voltaram para Copacabana, a força-tarefa da Polícia Civil, formada pela Delegacia Antissequestro (DAS), 24ª DP (Piedade) e Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), prendeu um dos criminosos e soltou o americano. A investigação ainda está em andamento com o objetivo de prender os demais suspeitos.

A Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre os outros criminosos que aparecem nas imagens, passe informações para o telefone (21) 2332-2848.