Além da subprefeitura e da Seop, outras secretarias e agentes, como a Secretaria de Conservação, a Light e a Polícia MilitarDivulgação

Publicado 12/07/2022 15:01

Rio- Dez construções irregulares foram demolidas nesta terça-feira (12) pela Subprefeitura da Zona Sul e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A ação aconteceu na comunidade Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. Também foram removidas 137 ligações clandestinas, sendo 62 de luz e 15 de água. Ao todo, a operação contou com 45 agentes.



As instalações funcionavam como estabelecimentos comerciais, desde depósitos até uma loja de açaí, além de um banheiro e estruturas de ambulantes nas calçadas. Ao final, foram recolhidos 40 toneladas de entulho. De acordo com a secretaria, os estabelecimentos foram notificados um mês antes.



"É nossa responsabilidade cuidar da zona sul e atender as demandas de todos os cidadãos. É por isso que buscamos identificar as necessidades urbanas, mas sempre priorizando ouvir as pessoas e respeitar os espaços públicos", disse o subprefeito, Flávio Valle.



O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirmou que seguirá fazendo operações desse tipo para retomar a ordem da cidade. “Essa é mais uma operação de ordenamento que a Seop vem fazendo diariamente. É um ponto importante na Zona Sul da cidade, na Rua Saint Romain, em um local onde infelizmente as pessoas ocuparam com comércio e estruturas totalmente ilegais. Esse é um trabalho em que contamos com a colaboração das pessoas para que o espaço público seja respeitado”, ressaltou.

Além da subprefeitura e da Seop, outras secretarias e agentes, como a Secretaria de Conservação, a Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), o Programa Rio+Seguro (SEOP), a Polícia Militar, a Comlurb, a Light, a Rio Luz, a Águas do Rio e o Grupamento de Operações Especiais (Goe).