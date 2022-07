O médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), Clovis Bersot Munhoz, disse que os 42 conselheiros que integram o órgão têm 180 dias para chegar ao resultado do processo ético-profissional, cuja sanção máxima é a cassação do exercício do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos. Clovis se mostrou estarrecido com o crime e prometeu que está tratando do caso com celeridade e extrema rigidez.

Horas depois da repercussão do caso, o Cremerj anunciou que abriu um procedimento cautelar para suspensão imediata do médico , devido à gravidade do caso. Clovis explica que essa foi uma decisão importante neste processo. "Foi feita a solicitação de afastamento cautelar para impedir que ele exerça a profissão. A interdição garante e dá tranquilidade para que possamos cumprir dentro de 180 dias o procedimento. Uma sindicância agora será instruída por um conselheiro e apresentada, dentro do prazo mínimo previsto por lei, ao conselho", diz.

O presidente do Cremerj explica ainda que este não é um procedimento rápido, mas que vai fazer de tudo para finalizar todas as etapas no tempo mínimo. Além disso, será preciso ainda ouvir possíveis testemunhas apresentadas por Giovanni e ele próprio. "Assim como em outros casos, o médico também terá a chance de apresentar a sua defesa e eu acredito que o fato dele estar preso não vai retardar os trâmites não. Com a chance de um contato virtual podemos até fazer da prisão mesmo este contato. Não vai ser isso que vai impedir ou demorar. Basta nosso jurídico fazer o contato e convocar. Ele vai ter que prestar os esclarecimentos, isso é um compromisso nosso".

Próximos passos do processo

Um conselheiro vai ficar responsável por identificar e redigir as denúncias contra Giovanni e, em seguida, essas queixas vão se transformar em uma sindicância que será apresentada ao Cremerj. O grupo, formado por 42 conselheiros, decide se o caso vai seguir como um processo. Para Clovis, não há dúvidas que esta sindicância será aceita e aberta. "Em um caso horrível e triste como esse, é impossível não seguir. Nós queremos agora trabalhar em cima disso no menor tempo possível por lei. Por exemplo, se eu tenho 15 dias para apresentar essa sindicância, eu quero apresentá-la no 15º dia e não no 16º dia. O que eu não posso é apresentar no 14º dia, isso estaria fora do regulamento".

Após a instauração do processo, o caso segue para a plenária para votação. O voto do conselheiro responsável pela sindicância é analisado e cabe aos outros conselheiros concordarem com o voto ou não. "Nós somos um tribunal ético, um órgão fiscalizador. Não estamos aqui para julgar se ele vai ficar na prisão ou não, mas julgar a parte ética. Nós vamos fazer com celeridade e maior rigor, como sempre fazemos", reforça o presidente.



Para qualquer julgamento, o Cremerj tem cinco opções de penalização: advertência, censura privada, censura pública, suspensão das atividades por 30 dias e a cassação do CRM do profissional. Ao ser questionado se o caso do anestesista que estuprou uma paciente caberia a cassação, Clovis esclareceu: "Eu jamais posso dizer que vou expulsar um profissional antes de todo o procedimento. Eu vou julgar e cumprir todos os ritos previstos na lei. Ele tem direito à testemunhas, defesa e oportunidade para alegações finais, até que tudo seja muito bem apurado", enfatizou.

Mancha na história da medicina

O presidente conta que ficou desacreditado em um primeiro momento quando viu o vídeo. "Foi horripilante e bizarro. Isso é uma mancha na medicina. Se eu pudesse jurar, eu juraria que jamais isso iria acontecer novamente", lamenta.

Clovis reforça ainda o comprometimento que milhares de médicos têm com os seus respectivos trabalhos. "A profissão de médico é um pouco diferente porque preserva o ser humano. Graças a Deus há uma enorme maioria que faz o bem e tenta ajudar quem precisa", ressalta ele.