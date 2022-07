-

Publicado 12/07/2022 14:48

Rio - O homem apontado como o gerente do tráfico da comunidade da Alma foi preso, na manhã desta terça-feira (12), durante um confronto na Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O criminoso era conhecido como 'Di Vidro', de acordo com a Polícia Militar. Um comparsa do traficante foi ferido e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma patrulha pelo bairro da Amendoeira quando foram atacados por um grupo de criminosos fortemente armados. Houve confronto na localidade. Com os criminosos, foi apreendido um fuzil calibre 5.56 e um rádio comunicador.

Paralelamente, outra equipe do 7º BPM (São Gonçalo) realizava uma operação no Jardim Catarina para retirar barricadas que obstruíam vias públicas. A ocorrência está em andamento.

Operações na Região Metropolitana e Baixada

Policiais Militares de outros três batalhões saíram às ruas na manhã desta terça-feira (12), em operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado em comunidades do Rio, Niterói e Belford Roxo. As primeiras informações dão conta de oito prisões, ao total, além da apreensão de armas, drogas e rádios comunicadores.

Os policiais do 39ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram uma operação na comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) auxiliou na ação. A PM divulgou a apreensão de uma arma de guerra (fuzil) e uma pistola após confronto. Dois suspeitos de terem trocado tiros com os policiais acabaram feridos.

Na Zona Norte da Capital, policiais do batalhão de Irajá (41º) fizeram incursão nas comunidades do Ficap e Juramento. Na primeira, três suspeitos foram presos. Uma pistola, munições, rádios comunicadores e drogas foram apreendidos. Enquanto no Juramento, os agentes prenderam um suspeito em posse de pistola cal. 9mm, munições e duas granadas. A ocorrência está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Em Niterói, os PMs do 12º BPM adentraram a Comunidade da Vila Ipiranga. Houve confronto, acabando com um criminoso preso e o comparsa dele, ferido. Na ocorrência, a equipe policial apreendeu duas pistolas.