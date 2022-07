Forte ventania foi registrada na Lagoa, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Forte ventania foi registrada na Lagoa, na Zona SulReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - O tempo no Rio de Janeiro apresentará oscilações até o fim desta semana. Segundo o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, haverá chuvas fracas nesta quarta-feira (13), no entanto, na quinta (14) o calor voltará, com temperaturas acima dos 30° C.

Nesta terça-feira (12), o dia começou com o céu parcialmente nublado, mas o sol logo abriu. A manhã na cidade também foi marcada por uma forte ventania, que chegou a provocar a queda de algumas árvores. As rajadas poderão acontecer novamente até o fim do dia.

Na quarta-feira (13), a passagem de uma frente fria pelo oceano irá provocar o aumento de nuvens sobre a cidade, com previsão de chuva fraca na parte da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, principalmente na madrugada. As temperaturas deverão cair, com mínima de 16° C, e máxima de 28° C.

Já para quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16), as nuvens dão lugar novamente ao tempo firme, e não há previsão de chuvas. Na quinta, a mínima será de 15° C e a máxima de 30° C. Na sexta, a temperatura oscila entre 13° C e 31° C. No sábado, as temperaturas ficarão mais altas, com máxima de 32°C e mínima de 14° C.