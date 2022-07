Material apreendido após troca de tiros entre policiais e bandidos em Angra dos Reis - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/07/2022 09:19

Rio - Policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) entraram em confronto com criminosos na comunidade do Glória II, em Angra dos Reis, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (12).

Segundo a corporação, os agentes realizavam um patrulhamento no local, quando foram atacados pelos bandidos. Após o tiroteio, dois suspeitos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de Japuíba, onde estão sob custódia.

Com eles foram apreendidos uma metralhadora, três granadas caseiras e material entorpecente. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).