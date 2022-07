A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) investiga o crime - Divulgação

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) investiga o crimeDivulgação

Publicado 12/07/2022 10:42 | Atualizado 12/07/2022 11:17

Rio- A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que foi encontrada com marcas de tiros às margens da Rodovia do Contorno, no bairro Alphaville, em Volta Redonda, no Sul Fluminese. O crime aconteceu na noite do último sábado (9).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada por motoristas que passavam pela região. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros acionado.

A ocorrência ficou a cargo da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), que investiga o caso. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre a ocorrência.