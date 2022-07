Corpos de suspeitos feridos são removidos da comunidade em Manguinhos - Reprodução

Corpos de suspeitos feridos são removidos da comunidade em ManguinhosReprodução

Publicado 12/07/2022 12:17 | Atualizado 12/07/2022 13:38

Rio - Confronto entre policiais e bandidos deixou seis mortos em Manguinhos, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (12). Enfrentamento teve início após equipe da Core ser atacada a tiros na Dom Helder Câmara. Além dos mortos, Polícia Civil confirma cinco suspeitos feridos, dois presos, seis pistolas, carregadores e grande quantidade de drogas apreendidas. Devido ao conflito, estação da SuperVia e a Avenida Leopoldo Bulhões precisaram ser fechadas.

Drogas e armas apreendidas em Manguinhos Divulgação

Ao passarem pela Avenida Dom Hélder Câmara a caminho da Cidade da Polícia, policiais civis do Esquadrão Antibombas da Core foram atacados por criminosos. Houve reação e os agentes solicitaram reforço. De acordo com a Polícia Civil, homens da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram ao local e houve um intenso confronto que resultou nas mortes de seis suspeitos.

Nas redes sociais, perfis divulgaram vídeos de possíveis bandidos mortos, sendo inclusive removidos pelos próprios policiais. Segundo a polícia, os resgatados com vida foram levados à UPA da região. Além disso, dois suspeitos foram presos.

Por questão do tiroteio e do fechamento temporário da estação da SuperVia, os trens do ramal Saracuruna estão indo só até Bonsucesso.

Operações na Capital, Baixada e Região Metropolitana

Policiais Militares de três batalhões saíram às ruas também na manhã desta terça-feira (12), em operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado em comunidades do Rio, Niterói e Belford Roxo. As primeiras informações dão conta de oito prisões, ao total, além da apreensão de armas, drogas e rádios comunicadores.



Os policiais 39ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou operação na comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) auxiliou na ação. A PM divulgou a apreensão de uma arma de guerra (fuzil) e uma pistola após confronto. Dois suspeitos de terem trocado tiros com os policiais acabaram feridos.



Na Zona Norte da Capital, policiais do batalhão de Irajá (41º) fizeram incursão nas comunidades do Ficap e Juramento. Na primeira, três suspeitos foram presos. Uma pistola, munições, rádios comunicadores e drogas foram apreendidos. Enquanto no Juramento, os agentes prendera um suspeito em posse de pistola cal. 9mm, munições e duas granadas. A ocorrência está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho).



Em Niterói, os PM do 12ºBPM adentraram a Comunidade da Vila Ipiranga. Houve confronto, acabando com um criminoso preso e o comparsa dele, ferido. Na ocorrência, a equipe policial apreendeu duas pistolas.