Veículo blindado foi visto por moradores na região da Nova Holanda - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2022 08:14 | Atualizado 14/07/2022 09:23

Rio - A Polícia Militar realiza operações em pelo menos 13 pontos do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (13). Na Zona Oeste, agentes estão nas comunidades Vila Vintém, Curral das Éguas, Minha Deusa, Light, Cosme e Damião, Jardim Novo, Rua I, Selvinha, São Bento e 77. Na Zona Norte, PMs ocupam as favelas Nova Holanda, Flechal, Galinha e Kelson's. Em São Gonçalo, a ação é feita no Complexo da Alma.

Na Nova Holanda, no Complexo da Maré, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), atuam desde o fim da madrugada, com apoio de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Moradores registraram a presença de um veículo blindado no fim da madrugada e, em relatos das redes sociais, afirmam ter ouvido muitos tiros na região. De acordo com a corporação, a ação tem objetivo de coibir o roubo de veículo e carga, retirar barricadas e prender criminosos com mandados de prisão em aberto.

Veja o vídeo:

Operação na Comunidade Nova Holanda CV Maré RJ pic.twitter.com/VrtLzOCf66 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 14, 2022

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, as ações estão sendo realizadas por agentes do 7º BPM (São Gonçalo), no Complexo da Alma. Segundo a PM, o objetivo da ação é coibir o roubo de veículo e carga na região, retirar barricadas e prender criminosos que atuam na região.

Já nas comunidades Flechal e Galinha, quem atua são os policiais do 3º BPM (Méier). O 16º BPM (Olaria), atua na Comunidade da Kelson's e o 14º (Bangu), realiza operações nas favelas Vila Vintém, Curral das Éguas, Minha Deusa, Light, Cosme e Damião, Jardim Novo, Rua I, Selvinha, São Bento e 77, com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA), tendo como finalidade a prisão de criminosos, apreensão de armas e estabilização de regiões que têm sido alvo de disputa entre traficantes.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão em nenhuma das ações.