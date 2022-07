Cães Farejadores identificaram droga escondida em oito embalagens de café - Divulgação

Publicado 14/07/2022 19:42

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam, na tarde desta quinta-feira (14), uma mulher filipina, de 44 anos, por transportar 4 kg de cocaína escondidas em oito embalagens de café no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, a mulher, que não teve sua identidade revelada, pretendia embarcar para Manila, nas Filipinas, em voo com escala em São Paulo e Doha, no Catar.

Segundo os agentes, a droga foi encontrada por policiais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), em conjunto com a equipe de cães farejadores da Receita Federal. A droga esta na embalagem de café na mala despachada pela filipina.

A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.