Investigações indicaram de que os abusos se iniciaram com a filha mais velha, quando tinha 13 anos - Reprodução

Investigações indicaram de que os abusos se iniciaram com a filha mais velha, quando tinha 13 anosReprodução

Publicado 14/07/2022 20:01 | Atualizado 14/07/2022 20:44

Rio – Agentes da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam nesta quinta-feira (14) uma mulher, de 35 anos, acusada de explorar sexualmente suas três filhas, com idades entre 10 e 17 anos. De acordo com os oficiais, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa no Morro da Mangueira, Zona Norte do Rio. Contra a detida foi cumprido mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Diligências seguem para localizar o homem que abusava das meninas.

Segundo os policiais, as investigações se iniciaram após a mãe das crianças ter procurado a delegacia em junho para relatar que um homem de 65 anos, que não teve a identidade revelada, teria tentado abusar de sua filha mais nova de 10 anos.

Entretanto, após o depoimento, os agentes constataram que a mãe consentia as relações sexuais em troca de dinheiro, que variava entre R$ 50 e R$ 100. As investigações indicaram de que os abusos se iniciaram com a filha mais velha, quando tinha 13 anos. Hoje, ela tem 17, e suas irmãs 10 e 14 anos, respectivamente.