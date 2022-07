Iniciativa foi lançada em maio deste ano para criar oportunidades e promover direitos aos jovens em situação de vulnerabilidade - Samuel Barcelos / Divulgação

Publicado 14/07/2022 18:17 | Atualizado 14/07/2022 18:18

Rio - A Prefeitura do Rio e o Unicef realizaram a primeira Oficina de Elaboração do Plano de Ação 2022-2024 da #AgendaCidadeUnicef nesta quinta-feira (14) na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, Zona Norte do Rio. A iniciativa, lançada em maio deste ano, tem o objetivo de criar oportunidades e promover direitos de crianças e adolescentes afetados pelo ciclo de exclusão e violências na região.

Durante os próximos três anos, a #AgendaCidadeUNICEF pretende integrar ações na área de educação, inclusão sócioprodutiva, fortalecimento de mecanismo de proteção, além da promoção de saúde integral e bem-estar para prevenir violências.

Primeira a participar da inciativa, a Prefeitura do Rio reuniu gestores e técnicos de secretarias municipais para elaboração conjunta do plano de ação para o periodo 2022-2024. O encontro serviu para pactuar as principais ações, metas e indicadores para os próximos anos. Durante a oficina, foram consolidados desafios, ferramentas e metas identificados em encontros preparatórios. O ponto de partida do planejamento foram as metas já estabelecidas pela prefeitura em suas diferentes áreas de atuação.

"Ficamos muito felizes de ver que a #AgendaCidadeUnicef está avançando. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a formalizar esse acordo com o Unicef e a Secretaria de Governo e Integridade Pública está na liderança deste projeto, coordenando a interlocução do Unicef junto às secretarias municipais. Hoje, depois de várias reuniões realizadas nas últimas semanas entre as secretarias envolvidas, concluímos a oficina que determina as metas do Plano de Ação para a região da Pavuna nos próximos dois anos. É um primeiro e importante passo para a redução da vulnerabilidade dos jovens da cidade do Rio de Janeiro", comentou o secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita.

"As crianças e os adolescentes mais vulneráveis da Pavuna precisam de uma atuação integrada das várias secretarias municipais para que possam ter acesso a uma educação que protege, com oportunidades no mundo do trabalho, atenção à saúde integral, protegidos das múltiplas violências que afetam seu dia a dia. Por isso, foi tão valioso reunir profissionais das várias áreas para aprimorar estratégias e reafirmar esse compromisso de ação conjunta", disse Luciana Phebo, coordenadora do Unicef no Rio.

Durante o evento, foi realizada uma oficina específica sobre indicadores para elencá-los de acordo com as metas previamente pactuadas e, ao final do dia, foi finalizado o plano de trabalho com todos os eixos integrados.

A dinâmica foi conduzida pela equipe do Unicef, com participação de técnicos e gestores das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Cultura, Juventude, Políticas de Promoção da Mulher, Transportes, Planejamento Urbano/ IPP, além da Secretaria de Governo e Integridade Pública.