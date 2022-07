Nova Iguaçu - 14/07/2022 - Amigos e familiares durante o enterro de Cláudia Gonçalves de Moura, morta pelo marido e enterrada no quintal de casa. Local- Cemiterio Municipal de Nova Iguaçu. Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/07/2022 17:58 | Atualizado 14/07/2022 19:42

Rio- Silêncio. Assim foi marcada a despedida de Cláudia Gonçalves de Moura, morta e esquartejada pelo marido, nesta quinta-feira (14), no Cemitério Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acusado, José Carlos Martins Esperidião, enterrou o corpo da vítima no quintal da casa onde eles moravam no bairro Lagoinha, na Comunidade Campo Belo. Ele foi preso e confessou o crime.



Entre 80 a 100 pessoas estiveram no local. No momento do sepultamento, os familiares e amigos rezaram uma oração da Ave Maria e carregaram o caixão em silêncio. A família, muito abalada, não quis dar entrevistas.



Apesar disso, nesta quarta-feira (13),um dia após a prisão de José Carlos, o filho da vítima,Wesley de Moura Apolinário, contou que já imaginava que algo ruim poderia ter acontecido com sua mãe após não conseguir falar com ela no celular, mas que não imaginava que teria sido algo tão cruel.



"Eu já esperava encontrá-la, pelo menos, machucada, ou que estivesse amarrada em algum lugar, mas conforme foram passando os dias e os fatos se estreitando mais para o lado dele, a gente já desconfiava que ele tinha matado a minha mãe. Mas da forma que ele matou, foi cruel. Saber que ele esquartejou minha mãe, foi bem cruel", desabafou.