Publicado 15/07/2022 00:00

Crianças de 3 e 4 anos já podem ser imunizadas contra a Covid-19. Um alento, já que não se sabe as sequelas provocas pelo vírus. Mas, com quase 3,5 milhões de cariocas com pelo menos uma dose atrasada, volto a falar da necessidade de uma busca ativa para uma proteção mais eficaz.

Ver o presidente de um país cobrar agilidade da Inteligência por causa das eleições, enquanto centenas de vidas são tiradas por falta da mesma questão, é quase um deboche. Quantas vezes falei aqui sobre isso. Políticos, olhem para a sociedade.