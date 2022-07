Os celulares foram apreendidos durante revista surpresa em quatro das oito galerias do Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó - Divulgação/Seap

Publicado 14/07/2022 17:34

Rio - Policiais penais apreenderam 33 celulares, chips, diversas armas brancas e uma pequena quantidade de maconha durante revista surpresa em quatro das oito galerias do Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (14).

O Presídio Nelson Hungria tem 826 presos masculinos que se declaram neutros, por não integrarem nenhuma facção criminosa. Alguns aparelhos foram encontrados a cerca de cinco metros de altura, escondidos em fendas no alto da parede da área comum da unidade prisional. Também foram apreendidos celulares em pacotes de biscoito e em meio às fibras das vassouras usadas pelos “faxinas”. Enquanto os chips dos aparelhos estavam escondidos nas paredes descascadas das galerias.

O material apreendido foi levado para a delegacia da região, para confecção do registro de ocorrência.

A operação fez parte do 1º Treinamento de Cadeia de Custódia e Coleta de Dados e Materiais de interesse da Inteligência Penitenciária (Ipen), que teve por finalidade padronizar e normatizar as rotinas adotadas nas apreensões realizadas em ambientes prisionais.

Cerca de 80 policiais penais participaram da operação, sendo que 63 deles eram alunos do 1º Treinamento de Cadeia de Custódia e Coleta de Dados e Materiais de interesse da Ipen. A revista fez parte da aula prática.

Dirigido pela Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) e coordenado pela Escola de Inteligência Penitenciária (EINPERJ), o treinamento teve a duração de dois dias e foi destinado a policiais penais lotados na Subsecretaria de Inteligência Penitenciária (SSISPEN/Seap), na Corregedoria, e aos gestores das Coordenações de Área da SEAP, indicados pela Subsecretaria de Gestão Operacional (Seap/OP).