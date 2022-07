Câmeras de segurança da Ecoponte registram trânsito intenso nos dois sentidos - Ecoponte

Publicado 14/07/2022 17:57 | Atualizado 14/07/2022 19:46

Rio- A Ponte Rio-Niterói está com duas faixas interditadas, uma em cada sentido, o que ocasiona trânsito lento na travessia. De acordo com a Ecoponte, motoristas enfrentam cerca de uma hora no sentido Niterói e 48 minutos no sentido Rio.

Ainda segundo a concessionária, no sentido Rio, os principais pontos de lentidão são dos acessos até a descida do Vão Central. Enquanto em Niterói são da Reta do Cais até o Vão Central.

ATUALIZAÇÃO | PONTE RIO-NITERÓI: acompanhe as vias que têm lentidão ou congestionamento:



- L. Vermelha, a partir do aeroporto

- Av. Brasil, a partir de Bonsucesso

- Gasômetro

- Av. Fco. Bicalho

- Av. Radial Oeste

- Elev. Paulo de Frontin

- Túnel Rebouças#viasexpressas pic.twitter.com/nXxIPOxg4z — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 14, 2022

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher subiu na mureta da ponte e levantou um pano em forma de bandeira, o que ocasionou transtornos para o trânsito nos dois sentidos da ponte. Equipes de resgate e da PRF atuam no local. Por volta das 19h45, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi resgatada do local, sem ferimentos. As pistas também já foram liberadas.