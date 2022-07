aparelho foi devolvido à vítima. - Reprodução

14/07/2022

Rio - Agentes do Subgrupamento de Operações de Praia (Sgop) prenderam, nesta quinta-feira (14), um homem de 18 anos por furto de um celular na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Ação resultou na prisão do homem, que não teve sua identidade revelada, e na recuperação do celular.

Segundo os agentes, a vítima estaria esperando por um motorista de aplicativo nas imediações do Bosque da Barra, quando foi surpreendia pelo acusado, que teria fugido em direção ao BRT da Alvorada. Percebendo a movimentação do acusado, guardas locais conseguiram prender o acusado e retomar o telefone furtado. O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi registrado. O aparelho foi devolvido à vítima.

No dia anterior, agentes do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam um homem em situação de rua de 33 anos após ele ter tentado agredir um dos agentes durante uma ação de acolhimento na Rua Dona Mariana, em Botafogo, na Zona Sul. Além de tentar ferir os agentes, o homem atirou pedras em algumas residências. Ele foi detido e conduzido para a 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado como lesão corporal e dano.