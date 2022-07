Bolsão d'água formado no bairro do Catete, Zona Sul do Rio - Reprodução / COR

Bolsão d'água formado no bairro do Catete, Zona Sul do RioReprodução / COR

Publicado 14/07/2022 10:07 | Atualizado 14/07/2022 10:10

Rio - A chuva que atingiu a cidade desde a noite desta quarta-feira (13) causou transtornos no Rio. Bolsões d'água se formaram em vários bairros, e acidentes e quedas de árvore foram registrados em diversos locais.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), bolsões d'água se formaram na Lagoa, no Jardim Botânico, no Catete e na Glória. O problema se repetiu na comunidade da Muzema, na Zona Oeste, causando congestionamentos e interrompendo o trânsito em alguns lugares. Ao todo, o COR registrou cerca de 20 bolsões na cidade.

Acidentes também prejudicaram ainda mais o trânsito. O COR informou, na manhã desta quinta-feira, que houve registros no Túnel Rebouças, no Aterro do Flamengo e na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Não há informação de vítimas.

Por causa do vento e da chuva, o Corpo de Bombeiros informou que houve quedas de árvores em duas localidades. Segundo a corporação, as equipes atenderam ocorrências na Ilha e em Botafogo, na Zona Sul.

De acordo com o COR, o município está em Estágio de Mobilização desde às 23h55 desta quarta-feira (13), devido às chuvas. Segundo o Alerta Rio, para esta quinta (14), há previsão de chuva fraca a moderada até o fim da tarde. Já à noite, a previsão é que as chuvas cessem. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Matéria de Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci