Disque Denúncia pede informações sobre o paradeiro dos três identificados no assalto à Joalheria Sara, no Shopping Village MallDivulgação

Publicado 14/07/2022 09:26 | Atualizado 14/07/2022 09:29

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (14), cartazes com as fotos de três bandidos que participaram do assalto a uma joalheria no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no dia 25 de junho. O objetivo é de obter informações que possam ajudar a polícia a prender Rodolfo Nascimento Silva, o Mão, 29; Luan Felipe Costa Ferreira, 31, e Anderson Rodrigo Souza e Souza, o Big Ben, 27. Ao todo, doze criminosos, todos armados, participaram da ação, que terminou com a morte do segurança Jorge Luiz Antunes, 49, que trabalhava no local. A recompensa por informações que levem aos ladrões é de R$ 50 mil.

Clientes vivem momentos de pânico durante assalto em joalheria no VillageMall Foto: Ag.News



, que durou apenas alguns minutos. Segundo as investigações, acredita-se que os criminosos acompanharam a movimentação de clientes e seguranças antes do assalto. Pouco depois das 18h, os bandidos renderam funcionários da loja e obrigaram eles a entregar relógios das marcas Rolex, Hublot e Cartier, itens que podem custar R$ 100 mil cada.



Os assaltantes fugiram em seis motos. Na fuga, eles mataram o segurança Jorge Luiz Antunes. A vítima, que não estava armada, foi atingida por um tiro no rosto já na saída do shopping.



. Ele já havia sido reconhecido também como um dos bandidos que atuou no roubo a outra filial da joalheria, em Ipanema, no ano de 2019. Mão possui três mandados de prisão, pela 2ª e 4ª Vara Criminal do Tribunal do Juri de Belém.



. Ele é o homem de óculos que usa uma blusa social preta nas imagens das câmeras de segurança. Em um dos vídeos, ele segura um segurança e depois faz a vendedora do estabelecimento de refém. Luan chega a dar vários tiros nos vidros das vitrines para pegar os objetos. Há um mandado de prisão em aberto em seu nome pela 12ª Vara Criminal de Belém.



, aparece nas imagens das câmeras de segurança de bigode, usando uma camisa de cor escura em frente à joalheria. Assim como os outros criminosos que já foram identificados, Big Ben também é do Pará e considerado foragido da justiça do Estado do Norte. Investigações apontam que ele usava outros nomes para poder despistar a Polícia.



Todos os participantes do assalto responderão na justiça pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Os três identificados já tiveram mandados de prisão expedidos, pelo Tribunal de Justiça do Rio.



O Disque Denúncia pede que, quem tiver informações sobre a localização desses criminosos, entre em contato nos canais de atendimento. O anonimato é garantido.



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

