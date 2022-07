Homens armados entraram no cofre e levaram cerca de 50 relógios de luxo - Reprodução

Publicado 01/07/2022 10:19

Rio - Em vídeo divulgado pela Polícia Civil, um suspeito aparece no cofre da joalheria, no Shopping Village Mall, Zona Oeste do Rio, com uma bolsa transversal branca para colocar relógios e joias dentro. O homem, que estava com um boné preto e uma pistola prateada, manda a vendedora tirar os objetos para ele colocar na bolsa. No final do vídeo, que tem 54 segundos, outro rapaz aparece com mais uma bolsa para colocar as joias. Durante o assalto, ocorrido no último sábado (25), o segurança Jorge Luíz Antunes, de 49 anos, foi morto com um tiro no rosto.

Vídeo mostra a ação de suspeitos envolvidos no assalto a joalheria no Shopping Village Mall, na Zona Oeste do Rio. Polícia Civil apura se roubo de relógios de luxo foi encomenda de quadrilha paulista.



Um suspeito já foi identificado pela polícia como integrante da cúpula do Comando Vermelho do Pará, Rodolfo Nascimento Silva, o Mão. As investigações apuram se o roubo dos relógios de luxo, que podem custar entre R$ 100 mil e R$ 500 mil, teria sido uma encomenda de criminosos paulistas, apelidados de 'Gangue do Rolex', que atuam em diferentes estados. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 relógios foram levados, mas a quantidade oficial não foi divulgada.



No início deste ano, uma operação conjunta entre os Ministérios Públicos de São Paulo e Minas Gerais apreendeu 81 relógios de luxo. A ação, apelidada de Diamante de Sangue, teve como alvo uma loja multimarcas, dentro de um shopping, acusada de receptação.