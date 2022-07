Policiais civis realizam operação na localidade do 'Karatê', na Cidade de Deus - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 01/07/2022 07:52 | Atualizado 01/07/2022 12:16

Rio - A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (1º) contra a lavagem de dinheiro do tráfico na localidade do 'Karatê', na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. No total. seis mandados de prisão foram expedidos. Três pessoas foram presas, sendo duas ao longo da semana e uma nesta sexta-feira. Os policiais também cumprem 25 mandados de busca e apreensão e duas determinações de sequestro de imóveis no valor de R$ 3 milhões, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital.

A operação é realizada pelo Departamento Geral de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).

Os alvos são ligados a Ederson Jose Gonçalves Leite, o Sam, apontado como chefe do tráfico local. O criminoso estava em liberdade condicional após retornar do sistema penitenciário federal. Agora, ele é considerado foragido. Os mandados são contra familiares e laranjas utilizados para recebimento e lavagem de dinheiro. As duas mulheres que foram presas na quarta (29) e na quinta-feira (30) são ex-esposas do traficante. A prisão realizada hoje foi contra um ladrão de cargas.

Um cruzamento entre respostas do Registro Geral de Imóveis, das declarações de operações imobiliárias (DOI) do dossiê integrado da Receita Federal e das respostas de cartórios de notas com as promessas de compra e venda indicaram a ocultação de patrimônio e dissimulação da origem do tráfico de drogas através do "núcleo duro" de familiares de "Sam" e seu sobrinho Weverton Rodrigo Gonçalves de França, o "RD" ou "Cocão", que chefiava a comunidade do Karatê quando ele estava preso.



A investigação foi iniciada a partir de relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do E-Financeira da Receita Federal, que identificaram movimentações milionárias e fracionadas, além de aquisições de imóveis de veículos, com dinheiro em espécie. A operação identificou 8.529 notas fiscais de compas de produtos, totalizando R$ 1,7 milhão, valor incompatível com os rendimentos declarados dos investigados.



"Essa investigação começou em 2019, através de informações do Coaf, acerca de movimentações atípicas praticadas por pessoas ligadas à lideranças do tráfico de drogas na Cidade de Deus. O Coaf dá uma determinada quantidade de movimentações financeiras e alvos para a gente investigar e, através das quebras de sigilo fiscal, a gente consegue chegar nas aquisições imobiliárias, que são contemporâneas aos relacionamentos ao Éderson", explicou o delegado titular da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), Gustavo Rodrigues Ribeiro.



Os traficantes da região tinham o monopólio da distribuição de internet na Cidade de Deus, há cerca de quatro anos, com as empresas Plano IP, Go Ip e Starlink. O serviço também passou a ser explorado nos bairros da região de Jacarepaguá, como Tanque, Taquara e Pechinca, onde o Comando Vermelho atua. Empresários do setor chegaram a ser expulsos. Há dois anos, com o lucro obtido, o serviço foi expandido para Angra dos Reis, na Costa Verde, e Araruama, na Região dos Lagos.

Os bandidos tinham ainda um açougue comandado por 'Cocão', que movimentou cerca de R$ 500 mil em três anos. "O que aparentava é que esse CNPJ foi criado só para movimentar notas fiscais, ou seja, não era uma atividade, de fato, exercida por eles", afirmou o delegado. Segundo o titular da especializada, os criminosos do Karatê também autorizam e lucram com crimes como sequestros relâmpagos para roubar dinheiro de vítimas por meio de PIX, saques e cartões.

De acordo com a Polícia Civil, bandidos da comunidade atuam diretamente nos roubos a veículos, pedestres, estabelecimentos comerciais e como quadrilhas de "saidinhas de banco" e extorsões mediante sequestro, sendo uma das mais violentas contra as forças policiais, com diversas mortes de agentes e ataques a helicópteros.

"Ela (comunidade) estimula até bandidos de outras comunidades, como do Lins e do Borel, a migrarem para lá, para de lá fazerem uma base para saírem para fazer esses roubos, principalmente na região de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. Essa ação de hoje visa desarticular esse aspecto financeiro e econômico da organização criminosa, mas também deixar um recado que esses traficantes que fizerem suas comunidades de base para roubo, vão ter prioridade nas nossa ações", continuou Rodrigues.

As investigações estão em sigilo para apurar outras condutas criminosas conexas e demais autores. Por conta da operação, duas unidades de Saúde na região da Cidade de Deus suspenderam os serviços na manhã desta sexta-feira, sendo elas a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land. Moradores do local e do entorno acordaram ao som do helicóptero da polícia e de tiros.

"Tiro na CDD essa hora cara, eu estava feliz dormindo… Moro em frente e o helicóptero parece que tá sobrevoando no meu telhado", escreveu uma mulher no Twitter. "Bom dia pra quem acorda com helicóptero voando baixo. CDD começa o inferno às 6 horas da manhã", criticou um morador da comunidade. Na entrada da localidade do Karatê, um muro de concreto atravessado por canos permite que criminosos observem a movimentação policial e disparem contra os agentes, funcionando como 'seteiras'.

Canos em muro de concreto servem de seteiras para criminosos na localidade do Karatê, na Cidade de Deus

De acordo com a Polícia Militar, há reforço no policiamento no entorno da Cidade de Deus, com patrulhamento do 18º BPM (Jacarepaguá) na Estrada dos Bandeirantes e na Rua Edgard Wernec. Os PMs prenderam um homem logo após ele soltar fogos para informar aos criminosos da presenda da polícia na comunidade. Com ele, foram apreendidos fogos de artifício e um rádio transmissor.