Armas de guerra foram apreendidas no Complexo do Caju - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 01/07/2022 07:13 | Atualizado 01/07/2022 12:35

Rio - A Polícia Militar realiza operações contra o crime organizado, desde o início da manhã desta sexta-feira (1), em diversas comunidades da cidade do Rio. As equipes atuam no Complexo do Caju, na Zona Portuária, do Chapadão e do Lins, na Zona Norte, além de nas favelas do Morro Azul, no Flamengo, e do Santo Amaro, no Catete, ambas na Zona Sul.

No Complexo do Caju, três suspeitos ficaram feridos durante confronto com PMs do 4ª BPM (São Cristóvão). Eles foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas chegaram à unidade sem vida. No local, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e drogas. Por conta da operação, a Clínica da Família Fernando Antônio Braga Lopes precisou acionar o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de usuários e profissionais, interrompeu o funcionamento.



No Complexo do Lins, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) prenderam um integrante de uma quadrilha de roubos de carros que atua na Tijuca e Méier. "Bau" era considerado foragido da Justiça e foi encaminhado para a 26ª DP (Todos os Santos).

Em um vídeo publicado pela Polícia Militar, é possível ver como o bando age. Confira abaixo. Durante a operação, os policiais também aprenderam dezenas de frascos da droga conhecida como "cheirinho da loló". As unidades de saúde da região funcionam normalmente.

Integrante de quadrilha de roubos de carros que atua nos bairros da Tijuca e do Méier é preso durante operação no Complexo do Lins. O criminoso é conhecido como "BAU". Ele é envolvido em diversos roubos de veículo. "BAU" era considerado foragido da justiça. Ocorrência na 26ª DP. pic.twitter.com/TmZPurPoew — @pmerj (@PMERJ) July 1, 2022

No Complexo do Chapadão, em Anchieta, um foragido da Justiça e um traficante foram presos. Um deles ficou ferido após trocar tiros com os policiais do 41º BPM (Irajá). Até o momento, foram apreendidos uma arma, rádios transmissores, drogas e uma moto roubada. Por conta da troca tiros na comunidade, suspendeu atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas na Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo, na Pavuna.

O atendimento à população e as consultas agendadas para hoje foram mantidas. A ação ainda conta com o apoio do 9º BPM (Rocha Miranda), 14º BPM (Bangu), 18º BPM (Jacarepaguá), 27º BPM (Santa Cruz), 31º BPM (Barra da Tijuca) e 40º BPM (Campo Grande).

Nas comunidade do Santo Amaro e do Morro Azul, onde o 2º BPM (Botafogo) atua, ainda não há registro de troca de tiros, prisões ou apreensões. As unidades de saúde próximas às duas localidades funcionam normalmente. A Polícia Militar pede ajuda da população com a denúncia de criminosos e de esconderijos de armas e drogas, pelo 190.

Além das operações, há reforço no policiamento no entorno da Cidade de Deus, na Zona Oeste, com patrulhamento do 18º BPM na Estrada dos Bandeirantes e na Rua Edgard Wernec. No local, a Polícia Civil realiza operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Os PMs prenderam um homem logo após ele soltar fogos para informar aos criminosos da presenda da polícia na comunidade. Com ele, foram apreendidos fogos de artifício e um rádio transmissor. Na região, a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land interromperam o funcionamento nesta sexta-feira.