Orochi é detido com drogas em Niterói, na Região Metropolitana do RioReprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 15:07 | Atualizado 01/07/2022 16:55

Rio - O rapper Orochi, de 23 anos, foi detido com drogas dentro de uma BMW X6, de cor azul, na manhã desta sexta-feira (1º), na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói. Agentes do programa Niterói Presente abordaram o cantor dentro do veículo de luxo, ao lado de duas mulheres e um colega, junto com quatro comprimidos de ecstay, 22 g de haxixe e 10 g de maconha. Flávio César Castro, que atente pelo nome artístico Orochi, foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde prestou depoimento.

De acordo com o delegado Geraldo Assed, o cantor alegou que as drogas eram para consumo próprio. Foi então realizado o registro de uso e ele foi liberado. Em depoimento, Orochi explicou que estava voltando de um show em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, e iria para um motel na cidade de Niterói com as mulheres.

Com 6 milhões de seguidores em uma de suas redes sociais, o rapper é conhecido principalmente por adolescentes e jovens. Ele, inclusive, gravou o momento em que recebeu dezenas de fãs, em sua maioria menores de idade, na porta da delegacia onde esteve detido: "menozada veio na delegacia", escreveu ele. Nas imagens, o cantor parecia não se preocupar com a situação.

Procurada pela reportagem, a assessoria do rapper Orochi informou que o artista foi detido sem maior explicação. "Nunca houve menção a Crack no Registro de Ocorrência, nem o porte do mesmo por ninguém que estava no carro. O caso será devidamente apurado pelo Poder Judiciário."