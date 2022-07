Alice Rocha, de 4 anos, dá primeiros passos sozinha ao lado da mãe, Andressa Silva, no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul - Reprodução de vídeo

Publicado 01/07/2022 15:57 | Atualizado 01/07/2022 16:22





A evolução de Alice foi compartilhada por familiares em uma rede social. Nas imagens, Alice aparece caminhando ao lado da mãe, Andressa Silva, em um quarto da unidade hospitalar na Zona Sul. Rio - A pequena Alice Rocha, de 4 anos, baleada na cabeça no mês passado , deu seu primeiro passo sem apoio no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, nesta sexta-feira (1º). A menina está internada na unidade de saúde onde passa por recuperação desde o dia 1º de junho, quando foi atingida por disparo durante confronto entre policiais e criminosos na Taquara.A evolução de Alice foi compartilhada por familiares em uma rede social. Nas imagens, Alice aparece caminhando ao lado da mãe, Andressa Silva, em um quarto da unidade hospitalar na Zona Sul.

Na última segunda-feira, o avô paterno da menina, Sandro Mariano, havia compartilhado com a reportagem do DIA a alegria com a melhora da neta . Segundo ele, a melhora da pequena era um milagre diante da gravidade dos ferimentos que ela teve: "É uma sensação única, sem explicações, milagre é milagre. Se não fosse Deus, primeiramente, ela não teria sobrevivido".

O último procedimento feito pela pequena ocorreu nesta quarta-feira (29), quando parte calota cerebral fa menina foi recolocada no lugar. "Está falando, comendo e fazendo TikTok", disse Sandro.

A melhora da menina já chamava a atenção da família e da equipe médica desde os primeiros dias de internação. Com pouco mais de uma semana, a menina já mexia as mãos e já respirava sem a ajuda de aparelhos.

Investigação



Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Marcos Aurélio Marques de Almeida, o Neguinho do Gás. Ele é um dos envolvidos no tiroteio que deixou Alice ferida.

O MP denunciou, inicialmente, Marcos Aurélio por extorsão qualificada, resistência qualificada, porte de arma e receptação, já que ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a criança.

A investigação sobre a tentativa de homicídio de Alice ainda está em andamento no MP. Neguinho do Gás foi preso após o fim da troca de tiros entre os criminosos e policiais civis, e seu comparsa conseguiu fugir.



Ainda de acordo com o documento, no dia da ação, agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) presenciaram a ação dos bandidos cobrando de comerciantes locais a "taxa de segurança".



O indiciamento por resistência qualificada se deu porque, durante a abordagem dos agentes, os criminosos tentaram fugir e atiraram contra os policiais civis. A menina teria sido atingida neste momento.



O caso

De acordo com a Polícia Civil, agentes foram verificar uma denúncia de extorsão no local, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Depois que a confusão acabou, moradores da região informaram que uma criança tinha sido baleada.