Portal dos Procurados busca identificar homens que entraram em apartamento de juiz americanoDivulgação

Publicado 14/07/2022 07:13 | Atualizado 14/07/2022 07:31

Rio - O Portal dos Procurados, programa do Disque Denúncia, divulgou, nesta quarta-feira (13), um cartaz para identificar dois suspeitos de terem participado do sequestro e cárcere privado de um juiz americano, na última segunda-feira (11), em seu flat em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O magistrado aposentado chegou no Rio no dia 3 de julho e, uma semana depois, marcou o encontro com as garotas de programa que havia conhecido em vindas anteriores ao Brasil. Ele havia recebido as jovens, que foram embora na manhã do mesmo dia e, na parte da tarde, retornaram com dois homens que se identificaram como policiais. Eles roubaram R$ 8 mil e mais 100 dólares em dinheiro do turista e chegaram a pedir R$ 200 mil pelo seu resgate.

De acordo com o Disque Denúncia, o "Nem da Malvina" chegou a fingir que era policial e tentou negociar o valor com uma amiga do turista, que foi informada por telefone que o amigo estava sendo preso por estar com garotas de programa em seu apartamento. Ele seria ligado ao grupo do miliciano Leandro Xavier da Silva, o "Playboy da Curicica".

Quem tiver informações sobre a identificação dos suspeitos, o Disque Denúncia recebe informações sobre eles nos seguintes canais de atendimento:

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.