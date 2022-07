Garotas de programa que estavam com juiz americano foram presas - Reprodução

Garotas de programa que estavam com juiz americano foram presas Reprodução

Publicado 13/07/2022 09:49 | Atualizado 13/07/2022 10:32

Rio - As duas garotas de programa, Beatriz Freitas dos Santos, de 43 anos e Shayna Xavier Monteiro da Silva, de 27 anos, suspeitas de envolvimento no sequestro de juiz americano, foram presas nesta quarta-feira (13). A Polícia Civil segue na tentativa de identificar outros dois suspeitos.

Um juiz americano foi sequestrado na última segunda-feira (11) no seu flat em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele tinha recebido duas garotas de programa que foram embora na manhã do mesmo dia e, na parte da tarde, retornaram com dois homens que se identificaram como policiais. Eles roubaram uma quantia em dinheiro do turista e chegaram a pedir R$ 200 mil pelo seu resgate.



Uma força-tarefa da Polícia Civil, formada pela Delegacia Antissequestro (DAS), 24ª DP (Piedade) e Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), prendeu em flagrante Erivaldo Juvino Silva, conhecido como "Nem da Malvina" acusado pelo crime.

DIA teve acesso ao teve acesso ao depoimento do americano que explicou que teve relação sexual com as duas mulheres e, por volta das 11h30, elas pediram para ir embora. Ele chamou um uber e, quando foi a tarde, elas voltaram. "Foi visualizar pelo olho mágico da porta do que se tratava e visualizou as duas meninas do lado de fora, aparentemente sozinhas e ao abrir a porta, outros dois elementos surgiram. Eles estavam escondidos ao lado da porta, de maneira que o declarante não conseguiu visualizá-los", disse parte do documento.

O turista informou também que foi levado de volta ao seu flat pelos sequestradores e chegou a ser acompanhado por um deles ao banco Bradesco, em Copacabana, para tirar dinheiro de sua conta.

A Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre os outros criminosos que aparecem nas imagens, passe informações para o telefone (21) 2332-2848.