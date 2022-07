Cedae fará reparo em adutora na Zona Oeste nesta sexta-feira (15) - Foto: Reprodução

Cedae fará reparo em adutora na Zona Oeste nesta sexta-feira (15)Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2022 10:42 | Atualizado 14/07/2022 10:47

Rio - A Cedae informou que fará um reparo no vazamento em uma adutora de água localizada na Rua Irapuru, em Senador Vasconcelos, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (15). Os trabalhos terão início às 9h da manhã. Durante o serviço, o abastecimento ficará parcialmente reduzido em alguns bairros do Rio e na Baixada Fluminense.

Segundo a concessionária, os bairros de Campo Grande, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Jabour, Senador Camará, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Jardim Sulacap, além de parte da Baixada Fluminense e regiões do Centro e da Zona Norte do Rio de Janeiro serão afetados.



O reparo está previsto para ser concluído até as 21h do mesmo dia, e o fornecimento de água será normalizado em até 48 horas após a finalização. A companhia recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água durante o período.



A Cedae informou que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.