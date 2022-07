Jorge é um dos seus criminosos acusado de participar da tentativa de sequestro do filho de um empresário - Divulgação/PCERJ

Jorge é um dos seus criminosos acusado de participar da tentativa de sequestro do filho de um empresárioDivulgação/PCERJ

Publicado 14/07/2022 15:06 | Atualizado 14/07/2022 15:17

Rio- A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (14) Jorge Alberto Nogueira da Costa, acusado de participar de uma tentativa de sequestro contra o filho do proprietário de uma universidade particular, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



O suspeito foi preso em casa, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu). De acordo com o delegado da distrital Celso Gustavo, o crime ocorreu em 16 de março e os criminosos utilizavam uniformes da Polícia Civil e portavam armas de fogo para fazer a família do filho do empresário de refém.



No dia do crime, os criminosos invadiram a residência da vítima para tentar sequestrá-lo, mas ele havia saído minutos antes. Dessa forma, eles trancaram mulheres e crianças amarradas em um quarto da casa e tentaram extorquir a família, solicitando mais de R$ 50 mil, mas desistiram de prosseguir com a ação em razão da preocupação de serem presos. Eles roubaram telefones, dinheiro e outros pertences da família.



O delegado informou ainda que seis criminosos participaram da ação.



“Os dois veículos utilizados no crime foram identificados e as as investigações prosseguem para identificar e prender todos os criminosos”, afirmou.